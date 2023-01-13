شكرا لقرائتكم خبر عن 72 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء. وأيد 72% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء، بينما عارض 28% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء.

نتيجة الاستطلاع