شكرا لقرائتكم خبر عن حق الزوجة فى المهر كاملًا إذا مات زوجها قبل الدخول.. الإفتاء توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باقٍ لحين زفافه، وتوفى قبل الزفاف، فما صحة هذا العقد؟ وما هى الآثار المترتبة عليه كالميراث مثلًا؟ سؤال ورد لدار الإفتاء وجاء رد الدار كالآتى..

ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسئول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا.

ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت.

وعلى ذلك: فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.

وكانت قد أطلقت دار الإفتاء المصرية، برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير إذاعة راديو مصر؛ لتحقيق التواصل اليومي مع كافة البيوت المصرية.

أكَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ دار الإفتاء المصرية تؤمن بأنَّ تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي هي عملية كاملة علينا أن نتشارك فيها بالتساوي مع كافة مؤسسات الدولة، جنبًا إلى جنب مع القيام بدَورنا الإفتائي، حيث لم تغفل الدار أيضًا دَورها المجتمعيَّ المهمَّ؛ نظرًا لثقة الجمهور بعلماء الدار وما يقدمونه لهم منذ قرابة 130 عامًا، وهم يؤدون دَورهم في التواصل مع الجمهور في شتى أمور دينهم ودنياهم.

وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ الدار بدأت في بثِّ مجموعة من البرامج الاجتماعية التوعوية التي تخاطب اهتمامات كافة أفراد الأسرة، وذلك بالتعاون مع راديو مصر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص برنامج أسبوعي للأطفال يحمل عنوان "حكايات أنس" يذاع يوم الأحد من كلِّ أسبوع في تمام الساعة 7:15 صباحًا، كما تم تخصيص برنامج "لكِ أنتِ" للفتيات والسيدات يذاع يوم الاثنين من كلِّ أسبوع في تمام الساعة 7:45 صباحًا.