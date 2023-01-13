شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد تشغيل المترو وزمن الرحلة وطولها بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت هيئة الأنفاق والشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق مواعيد تشغيل المترو فى الأيام العادية، حيث يبدأ من الساعة 5:00 صباحا حتى 12:00 منتصف الليل، وفى رمضان تكون مواعيد تشغيل المترو من الساعة 5:00 صباحاً حتى 2:00 صباحاً.

أطوال خطوط المترو فى مصر

ويبلغ طول الخط اللأول للمترو 44 كم، والخط الثانى 22 كم، أما الخط الثالث يبلغ طوله 27 كم حتى الآن، ومن المقرر افتتاح عدد آخر من المحطات خلال العام الجارى والعام القادم.

زمن رحلات خطوط

يصل الزمن بين القطارات من 2.5 دقيقة حتى 5 دقائق في وقت الذروة، ومن 6 لـ7 دقائق في أوقات غير الذروة، بينما تصل زمن الرحلة في الخط الأول من المرج لحلوان 75 دقيقة، وفى الخط الثانى من شبرا للمنيب 38 دقيقة وفى الخط الثالث من محطة عدلى منصور للكيت كات 43 دقيقة تقريبا.

ويبلغ متوسط عدد الركاب على خطوط المترو يوميا 1.40 مليون راكب يوميا على الخط الأول للمترو، ومليون راكب يوميا على الخط الثانى، وما يقارب 200 ألف راكب يوميا على الخط الثالث للمترو.

مجمعة التأمين على تذكرة المترو

وتشمل تذكرة المترو مجمعة تأمين، فعند ركوبك المترو بموجب التذكرة فأنت مشمول بالتغطية التأمينيه من مترو القاهرة بالتعاون مع مجمعة التأمين بمبلغ يصل إلى 30 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانيه التى قد تصيبك داخل المترو، ولا يشمل التأمين المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور، وحالات السكر البين – تعاطى الخمور أو المواد المخدرة، والانتحار أو تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.