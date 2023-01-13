شكرا لقرائتكم خبر عن معارض "أهلا رمضان" تفتح اليوم أبوابها للمواطنين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر معارض "أهلا رمضان "فى استقبال المواطنين اليوم الجمعة في العديد من المحافظات، لتوفير كافة السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كما تستمر وزارة التموين فى طرح السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجارى، والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

ووجه ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلا رمضان، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25%؜ إلى 30%؜، كما تستمر الوزارة فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات تموين شهر يناير الحالى، مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة، لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة، بالتوازى مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان"، حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.