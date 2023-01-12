شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفى قطع المياه عن 25 منطقة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء حول قطع المياه عن 25 منطقة بالمحافظة، لمدة 3 أيام بداية من مساء غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وفي حالة انقطاع المياه ستصدر بيانا بذلك، مُهيبة بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يفيد بأن المياه ستنقطع عن المناطق التالية: منطقة العمرانية الغربية بالكامل، منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، مساكن الخياط، مساكن أبو الفتوح، شارع الهرم من نفق الهرم حتى عثمان محرم، منطقة الزهور بالكامل، منطقة الأستوديو بمتفرعاته، شارع فاطمة رشدي بمتفرعاته، شارع خاتم المرسلين بمتفرعاته، شارع فيصل ومتفرعاته من نصر الدين حتى شارع العشرين، من شارع المدبح حتى شارع المحطة، من شارع ربيع الجيزي حتى شارع البحر الأعظم، منطقة نصر الدين بالكامل، منطقة أبو قتادة، مناطق أبو زيد بدر ومتفرعاته، منطقة غرب العشرين، ترعة عبد العال1، ترعة عبدالعال 2، منطقة الشوربجي صفط اللبن، شارع المشتل، منطقة ترعة زنين، همفرست، شارع التحرير ومتفرعاته، ش عشرة بولاق الدكرور، ش المصرف بولاق الدكرور.