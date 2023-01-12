شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوقف السني العراقي يجدد دعوة العراق لشيخ الأزهر لزيارة البلاد والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، عبر رئيس الوقف السني في العراق عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وأنه لقاء مع قامة علمية ورمز ديني كبير يعمل دائمًا من أجل وحدة الشعوب العربية والإسلامية ونشر السلام والتسامح ونصرة قضايا الأمة، مؤكدًا تقدير العراق الكبير للتعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، واهتمامه بالطلاب العراقيين الذين يدرسون بين جنبات جامعة الأزهر، هذه الجامعة الإسلامية العريقة التي يفتخر بها المسلمون حول العالم.
وجدد رئيس الوقف السني العراقي دعوة العراق؛ حكومة وشعبًا، لشيخ الأزهر لزيارة البلاد، معبرًا عن الاهتمام الكبير من جانب العراقيين بزيارة فضيلته للعراق في أقرب وقت، على أمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روح الوحدة والإخاء بين أبناء الشعب العراقي، بمختلف طوائفهم وأديانهم، وبما يسهم في تحقيق الوحدة الشاملة بين الشعوب العربية والإسلامية.
وأعرب شيخ الأزهر عن تطلعه لزيارة العراق، هذا البلد العزيز على قلوب كل العرب والمسلمين، لما له من تاريخ حافل بكثير من الجهود والأعمال المخلصة التي أسهمت في الحفاظ على الهوية وإثراء الثقافة الإسلامية والعربية، مضيفًا أنه يأمل في أن تكون زيارته للعراق خطوة في طريق توحيد الأمة الإسلامية وتعزيز لحمتها؛ لتكون قادرة على مجابهة ما نشهده في الوقت الحالي من تحديات كبيرة.