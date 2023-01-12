شكرا لقرائتكم خبر عن 89 مليار جنيه حصيلة شهادات الادخار الجديدة ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد 25% و22.5% بلغت 89 مليار جنيه فى بنك مصر، منذ طرحها وحتى الآن.

وقرر بنك مصر طرح شهادة ادخارية يوم الأربعاء الماضى، مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وتوفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

وسبق أن أعلن البنك أن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأوضح أن الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.