شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفلسطين يلتقى محافظ الخليل ويزور مقر ملتقى رجال الأعمال الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السفير المصرى لدى رام الله إيهاب سليمان، الخميس، مشاورات في مقر ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل.

وبحث سفير مصر لدى فلسطين مع محافظ الخليل جبرين البكرى مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وأكد محافظ الخليل على الدور المصرى في دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

بدوره، أكد السفير المصري على دعم مصر للشعب الفلسطيني وأهمية القضية الفلسطينية على مستوى الشعب والحكومة المصرية.

فيما، أشار رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي إلى آثار التعاون بين القطاعين الخاص والعام والدور الذي يعكسه هذا التعاون على مؤسسات فلسطين وجودة الخدمات المقدمة.

إلى ذلك، أكد السفير إيهاب سليمان أن زيارته إلى الخليل تبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الصناعات في الخليل نجحت خلال سنوات قليلة جدا وحققت نتائج مبهرة من حيث جودة الإنتاج والكمية.

مطلع يناير الجارى، بحث وزير النقل والمواصلات الفلسطينى عاصم سالم، مع السفير المصرى الجديد لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير الفلسطينى مع السفير إيهاب سليمان على العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنا دور مصر الهام والريادى فى دعم فلسطين على كافة الأصعدة والمستويات مؤكدا سعى الوزارة إلى تعميق وتعزيز هذا التعاون فى مختلف المجالات التى تأتى ضمن إطار عمل الوزارة.

وشكر الوزير الفلسطينى الجهود المبذولة من قبل الجانب المصرى لإنجاح موسم الحج والتسهيلات المقدمة لحجاج المحافظات الجنوبية، وذلك من خلال تسهيل عمليات العبور والسفر الى الأراضى الحجازية.

من جانبه، جدد السفير المصرى موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشددا على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.