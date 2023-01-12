شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نائب وزير الصحة الكوبى والان مع تفاصيل الخبر
كما تم تعريف الشركات الكوبية بأهم ملامح سوق الدواء المصري، واستعراض القدرات الصناعية للمستحضرات الطبية في مصر، وفرص الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتناول اللقاء بحث سبل خلق شراكات إستراتيجية واعدة بين الجانبين؛ لدعم الفرص التصديرية للدواء المصري.
وأشاد الجانب الكوبي بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية؛ متطلعاً إلى الاستفادة من التجربة المصرية، والحصول على نفس المستوى من اعتماد منظمة الصحة العالمية.
واصطحب رئيس هيئة الدواء المصرية الوفد الكوبي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة بالمنصورية، وأشاد الوفد بالبنية التحتية الحديثة، والمعامل المتطورة، والتي تواكب أحدث النظم الرقابية المرجعية، والتي أشاد بها وزير الصحة الكوبي في الزيارة السابقة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية كوبا، وفتح قنوات اتصال دائمة مع مختلف السلطات الرقابية حول العالم، لتعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية، ودعم جهود الاستثمار في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية بمصر.