شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث مع نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بكوبا سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفدًا من دولة كوبا، برئاسة لويس فرناندو نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بدولة كوبا، وتانيا أجيار فرنانديز سفيرة دولة كوبا بمصر، لبحث تعزيز التعاون فى المجال الصحي، فى العديد من المجالات على رأسها تصنيع الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

في بداية اللقاء، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لقيادات ومسؤولي القطاعين الصحيين بدولتي مصر وكوبا، نظرًا لجهودهم المبذولة في إطار تطوير واستدامة النظم الصحية، مرحبًا بزيارة الوفد الكوبي لمصر، كما ثّمن الزيارات التبادلية بين الدولتين الشقيقتين، التي تستهدف خلق آفاق تعاونية ونقاشية ووضع رؤية مستقبلية بين الجانبين، بما تؤتي بثمارها في توفير حياة صحية ذات جودة لمواطني الدولتين، الأمر الذى يُعد بمثابة هدفًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع التجربة الرائدة للدولة المصرية فى ملف تصنيع الأدوية واللقاحات، لتحقيق الإكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى عرض إمكانيات مصر بملف تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك المهارات والإمكانيات التي تجعلها رائدة بهذا الملف، حيث أبدى الوزير، استعداده لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لنقل خبرات مصر فى هذا الملف وتدريب الكوادر البشرية بدولة كوبا، على مهارات التصنيع للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا التعاون بمجال الرعاية الصحية الأساسية، وتبادل خبرات البلدين بهذا المجال، حيث تمتلك الدولة المصرية أكثر من 5400 وحدة رعاية أساسية بجميع محافظات الجمهورية تخدم حوالي 104 مليون مواطن، حيث وجه الوزير، بأهمية الترتيب لإعداد زيارة لوفد من دولة كوبا يترأسه مسؤول إدارة الرعاية الصحية الأولية بدولة كوبا، إلى مصر، ويتكون من (استشارين، ممرضين)، وذلك بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للكوادر البشرية بمجال الرعاية الصحية الأولية، تستهدف تنظيم برامج تدريبية وزيارات ميدانية للتعرف على سير العمل بالمنظومة الصحية المصرية.

وأوضح «عبدالغفار» أن نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بدولة كوبا، سلم وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، دعوة رسمية من نظيره بدولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، لزيارة بلاده بهدف تبادل الخبرات والتباحث حول تطوير النظم الصحية بالبلدين، وبحث الاستفادة من الكوادر والخبرات العلمية والبحثية من خلال المؤسسات والمراكز البحثية بالدولتين، بما يساهم في استدامة نظم الرعاية الصحية وتقديم أفضل خدمة طبية في المنشآت الصحية بكلا البلدين.

ومن جانبه، أشاد نائب وزير الصحة العامة للشؤون الاقتصادية بدولة كوبا، برؤية الدولة المصرية وقدراتها في تطوير المنظومة الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن بلاده بصدد الإعداد لتسجيل بعض الأدوية مصرية الصنع، الأمر الذي يؤكد عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أشار إلى حرص بلاده على تبادل المعلومات والخبرات، ومشاركة البحوث العلمية مع مصر.

ويُذكر أن الوفد الكوبي خلال زيارته لمصر، قام بعدة جولات بدءًا من هيئة الدواء المصرية، ومدينة جيبتو فارما، ومصنع شركة المهن الطبية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للتعرف على الخطوات والآليات المتبعة في عملية تصنيع الأدوية واللقاحات بكافة أنواعها، كما من المنتظر زيارة مصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة ومدينة السادس من اكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.