شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مولود بجبلاية قرود حديقة حيوان الجيزة دمه خفيف ولا يفارق أمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم حديقة حيوان الجيزة عدد كبير من القرود الحبشية وخصصت الحديقة جبلاية لها للعيش فيها مع أبنائها، فهى أسرة واحدة، كما وضعت لها ألعاب مثل المراجيح المختلفة والكراسى، كما صنعت كهوف لتشكل بيئة مناسبة لها.

ورصدت كاميرا الخليج 365، طرق تعايش القرود وتشكيلهم فرق لكل أسرة، من بينها أسرة لديها أصغر مولود بالحديقة يتميز بخفة دم هولا يفارق أمه، وهو ما لفت انتباه الزوار بالحديقة.

وفى السياق تستعد أجهزة الدولة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة بالكامل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

واطلع الرئيس على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.