شكرا لقرائتكم خبر عن غلق امتداد محور 26 يوليو من جهينة اتجاه طريق الواحات 3 أشهر لإنشاء المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق والقيام بأعمال تركيب الأعمدة الخرسانية والأسترادل الخرساني (كمر خرسانى من الحجم الكبير يستخدم لتحويل مسار المونوريل من الجزيرة الوسطى للجانب الأيمن) الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديداً بالمنطقة المواجهة لمدخل نادى 6 أكتوبر وميدان الحصرى .

وأشارت المحافظة أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لطريق امتداد محور 26 يوليو بالموقع المشار إليه وذلك لمدة ثلاثة شهور، ابتداءً من الساعة 2 صباح يوم الجمعة الموافق 13/1/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-

1-تم استحداث طريق بديل بجوار منطقة الأعمال عند تقاطع مدخل نادى 6 أكتوبر مع امتداد محور 26 يوليو بطول ما يقرب من 40 متر وعرض 15 متر .

2-حركة المركبات التى ترغب بأستكمال السير بأمتداد محور 26 يوليو أتجاه طريق الواحات تسلك الطريق المستحدث وصولاً حتى الطريق الرئيسى مره أخرى بعد تجاوز الأعمال.

3- حركة المركبات التى ترغب بالسير أتجاه المدخل المؤدى إلى نادى 6 أكتوبر و ميدان الحصرى تسير يميناً أتجاه المدخل الحالي بصوره طبيعية بدون أيه تحويلات مرورية.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي من كشافات مضيئه - طواحين ضوئيه - حواجز خرسانيه وفوسفورية) وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.