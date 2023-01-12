شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة داخلية بلجيكا تؤكد دور مصر الريادى فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت "أناليز فيرليندن" وزيرة الداخلية والإصلاح المؤسسي في بلجيكا على دور مصر الريادي في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، معربة عن استعداد الجانب البلجيكي للمزيد من توثيق التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال لقاء السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ولوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وتناول اللقاء سبل دعم العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وبلجيكا، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية وخاصة بعد الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجيكا في فبراير عام 2022 ولقائه مع كل من ملك بلجيكا ورئيس وزرائها.

كما استعرض "عبدالعاطي" مع الوزير البلجيكية المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى الجهود الوطنية للقضاء على الهجرة غير الشرعية.