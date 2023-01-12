شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المالية: تعليق وإسقاط الضريبة على المعدات المشتراة من السوق المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.



مصر والسعودية تؤكدان دعمهما الحل الليبى – الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة مصر والسعودية تؤكدان دعمهما الحل الليبى – الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على دعمهما الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.

وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل، وتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها ، وأكدا على ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في اقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة هامة على صعيد المضي إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة. هذا ، وثمن الجانب السعودي استضافة مصر الكريمة ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة "5+5" العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على مستوى وزراء الخارجية.

تعليم الجيزة: السبت القادم انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوى

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير فى مادة اللغة العربية، وانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد الموافق 15 يناير.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطبقا للكتاب الدورى رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن امتحانات طلاب الصف الأول والثانى الثانوى ستشمل على نسبة 85٪ اختيار من متعدد (الكتروني) و15% للأسئلة المقالية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام (الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.

وشدد على تواجد مسئولى وحدة (IT) والتطوير التكنولوجى بالمدارس لحل أى مشكلات أثناء أداء الطلبة للامتحانات والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.



شبورة على الطرق غدا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية والصغرى بالقاهرة 12 شبورة على الطرق غدا وأمطار بالسواحل الشمالية الغربية والصغرى بالقاهرة 12

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار

متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

محكمة النقض تهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وتنفى حاجتها لوظائف

تهيب محكمة النقض بالمواطنين عدم الانسياق خلف أية شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويجها عن وجود وظائف شاغرة بمحكمة النقض وأنه تم إخطار النيابة العامة بكافة الإجراءات القانونية قبل كل من قام بترويج هذه الاشاعات المغرضة.

وقد نفت المحكمة أمس الأربعاء هذه الأخبار الكاذبة.

وتؤكد محكمة النقض أن ما صدر عنها بتاريخ 3 يناير 2023 والمنشور بالجرائد القومية هو إعلان رقم 1 لسنة 2023 الذى طرحته المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية المتمثلة فى الآتي:

1- أمين عام مساعد من الدرجة العالية بمحكمة النقض

2- مدير عام شئون المكتب الفنى بمحكمة النقض

3- مدير عام شئون النقض الجنائى بمحكمة النقض



سكاى نيوز: البيت الأبيض يعلن العثور على وثائق سرية بمنزل بايدن بولاية ديلاوير سكاى نيوز: البيت الأبيض يعلن العثور على وثائق سرية بمنزل بايدن بولاية ديلاوير

قالت شبكة سكاى نيوز، إن البيت الأبيض أعلن اليوم العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس بايدن فى مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ويذكر أنه تم العثور على مجموعة من الوثائق السرية فى مكتب خاص بالرئيس جو بايدن فى مركز أبحاث بواشنطن كان يمارس فيه بعض من مهامه كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.

وكشفت مصادر لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن من بين العناصر التى عثر عليها فى مكتب بايدن 10وثائق سرية تتضمن مذكرات المخابرات الأمريكية، ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

وقال المصدر فى إنفاذ القانون، إن المدعى العام ميريك جارلاند تلقى تقريرًا أوليًا عن التحقيق فى وثائق بايدن السرية، ويواجه الآن القرار بشأن كيفية المضى قدمًا وما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائى كامل.

ووفقا للشبكة الامريكية، الوثائق السرية مؤرخة بين عامى 2013 و2016، وتم العثور عليها فى ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوى أيضًا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.







الحكومة تنفى تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع خطة تطويرها الحكومة تنفى تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع خطة تطويرها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

التعليم تقرر تعديل موعد بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.. التفاصيل

تسكين 1415 أسرة بشقق مفروشة بالقاهرة وإخلاء 512 عقارا خلف سور مجرى العيوناقتربت محافظة القاهرة من إخلاء المنطقة العشوائية خلق سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، وذلك فى ضوء ماوجهت به القيادة السياسية بتطوير منطقة سور مجرى العيون، لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة لتتكامل على نحو نموذجى مع كافة أعمال التطوير التى تتم بمنطقة الفسطاط في اطار تطوير القاهرة التاريخية لاعادتها لسابق عهدها تزامنا مع تنفيذ الخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والغير امنة والتى تمثل خطرا على حياة المواطن .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الاول 2022 / 2023، حيث تبدأ الامتحانات بالمرحلة الاعدادية الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا، مضيفة أن الامتحانات تبدأ إلكترونيا.

وزير العدل يقرر تشغيل 17 فرع توثيق فترة مسائية ليرتفع عددها لـ82 فرعا

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد (17) فرع توثيق موزعة على (11) محافظة وهي (الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (82) فرع توثيق توثيق.

الأرصاد: خلايا رعدية تؤثر على سواحل شمال الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى خلايا رعدية تؤثر على سواحل شمال الدلتا(البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من شرق الإسكندرية.

التنمية المحلية تناشد المواطنين الابتعاد عن الأشجار بسبب سوء الأحوال الجوية

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة لتقلبات جوية، حيث تعرضت محافظتا مطروح والبحيرة لسقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط رياح شديدة على مدينة مرسى مطروح، وتوقفت الأمطار، ولم يتم تجمعات للمياه بالمدينة.

التحالف الوطنى: نستهدف زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أن موارد التحالف خلال العام الماضي 14 مليار جنيه ومن المستهدف زيادة الموارد إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2023 للوصول إلى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات والقوافل الطبية بجانب أيضا توزيع كراتين غذائية والعديد من المساعدات الأخرى التى يقدمها التحالف .