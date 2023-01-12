شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 5.1 مليون أسرة تستفيد من معاش تكافل وكرامة حتى نهاية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن لديهم الكثير من الخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية، موضحا أن وزارة التضامن من الوزارات المعنية بالفئات الأقل دخلا وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لكل الأسر المحتاجة والفئات المحتاجة والمحافظات الأولى بالرعاية.

وأفاد الدكتور صلاح هاشم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس، بأنه حتى نهاية شهر ديسمبر 2022 بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5.1 مليون أسرة مصرية، بما يعنى 22.4 من سكان مصر يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن.

واستكمل: "فى تكامل بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن، بالإضافة إلى التشارك مع مبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما نعمل على تمكين الأسر الأقل دخلا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بسياسات ائتمانية مختلفة تماما عن السياسات الائتمانية المنفذة فى البنوك".

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر يناير الحالى، اعتبارا من الأحد المقبل، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدى شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية، فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدى المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجار استخراجها أيضًا لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.