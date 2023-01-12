شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس: ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة أكثر من الضعف خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ربما لا يكون الدجاج قادر على الطيران بعيدا، لكن سعر البيض يرتفع بشدة"، بهذه العبارة تحدثت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية عن أزمة ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن مزيجا من تفشى أنفلوانزا الطيور وارتفاع أسعار علف الدواجن والوقود وتكاليف العمال، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار البيض فى الولايات المتحدة لأكثر من الضعف على مدار العام الماضى، مما أدى إلى حدوث كثير من الصدمات فى ممرات متاجر البقالة.

وبلغ متوسط السعر الوطنى لدزينة البيض 3.59 دولار فى نوفمبر الماضى، ارتفاعا من 1.72 دولار قبل عام، وفقا لأحدث البيانات الحكومية. ووضع هذا ضغوطا على ميزانيات المستهلك والمخابز ومنتجى الغذاء الآخرين التى تعتمد بشكل كبير على البيض.

وتسببت أسعار البقالة التى ارتفعت بنسبة 12% فى نوفمبر إلى ارتفاع التضخم، على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاعات الأسعار قليل خلال فترة الخريف مع تراجع أسعار الغاز.

لكن أسعار البيض ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من الأطعمة الأخرى، حتى أكثر من الدجاج أو الديك الرومى، لأن مزارعى البيض تضرروا بشدة من انفلونزا الطيور. فأكثر من 43 مليون طائر من أصل 58 مليون طائر تم ذبحها خلال العام الماضى للسيطرة على الفيروس، كانت من الدجاج البيض، بما فى ذلك بعض المزارع التى تضم أكثر من مليون طائر فى ولايات رئيسية منتجة للبيض مثل ولاية أيوا.

وفى ظل ارتفاع الأسعار، يفكر البعض فى إنشاء حظيرة دجاج فى الفناء الخلفى لمنازلهم. من هؤلاء كيلى فيشر من مدينة شيكاغو، المدرسة البالغة من العمر 46 عاما، حيث قالت: نفكر مع الجيران فى بناء حظيرة دجاج خلف منازلنا. أمل ألا أشترى البيض وأن يكون لدى البيض الخاص بى.