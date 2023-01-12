شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن التصرف بالمجان فى التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، قد كشف أنه تم تسهيل كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التعويضات سواء كانت مادية أو عينية، مشدداً على أن جميع أجهزة الدولة المعنية في خدمة المتضررين من أهالي النوبة حتى حصولهم على حقوقهم.