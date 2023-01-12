شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات فى الاستثمار بمحمية نبق ورأس محمد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جزء من خطة الاستثمار فى المحميات الطبيعية، وبعض التفاصيل المرتبطة بحوافز المستثمرين ومنح حقوق انتفاع، من أجل ممارسة أنشطة سياحة بيئية فى المحميات، تصل فترة عقد حق الانتفاع إلى 10 سنوات، لكن كافة الأنشطة مشروطة بتشغيل السكان المحليين فيها.

وأكدت وزيرة البيئة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم البدء بمحميتى نبق ورأس محمد بجنوب سيناء، وأن الوزارة نجحت فى تنفيذ استراتيجية، خاصة بدمج القطاع الخاص فى الاستثمار بقطاع المحميات الطبيعية، وأن مناقصة الاستثمار فى محميات المنطقة المركزية، ساعدت على جذب العديد من الشركات المتخصصة لتنفيذ أنشطة استثمارية داخل المحميات الطبيعية، خاصة بالمنطقة المركزية لقربها من كل معالم العاصمة التى تحظى بإقبال سياحى.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل الأنشطة المخطط لها فى محميات محافظة الفيوم والغابة المتحجرة فى محافظة القاهرة، من مظلات ومطاعم وأماكن للتخييم، كما تم منح تراخيص لشركتين، من أجل تنفيذ مشروعات بالغابة من القطاع الخاص، مؤكدا أن تلك الإجراءات ساهمت فى مضاعفة إيرادات المحميات الطبيعية، إضافة لجذب قطاعات سياحية محلية وأجنبية.