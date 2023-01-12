شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شركة "فينترسال دِيا" تكتشف بئراً للغاز فى منطقة التنقيب شرق دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، والتي كان أبرزها إعلان شركة "فينترسال دِيا" اكتشافها بئراً للغاز فى منطقة التنقيب شرق دمنهور.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. تسكين 1415 أسرة بشقق مفروشة بالقاهرة وإخلاء 512 عقارا خلف سور مجرى العيون

اقتربت محافظة القاهرة من إخلاء المنطقة العشوائية خلق سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، وذلك فى ضوء ماوجهت به القيادة السياسية بتطوير منطقة سور مجرى العيون، لاستعادة الوجه الحضارى للمنطقة لتتكامل على نحو نموذجى مع كافة أعمال التطوير التى تتم بمنطقة الفسطاط في اطار تطوير القاهرة التاريخية لاعادتها لسابق عهدها تزامنا مع تنفيذ الخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والغير امنة والتى تمثل خطرا على حياة المواطن .

الحكومة تنفى تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع خطة تطويرها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

التعليم تقرر تعديل موعد بدء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج.. التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعديل جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الاول 2022 / 2023، حيث تبدأ الامتحانات بالمرحلة الاعدادية الساعة العاشرة صباحا، وتبدأ الامتحانات بالمرحلة الثانوية الساعة الحادية عشر صباحا، والمرحلة الابتدائية تبدأ الساعة التاسعة صباحا، مضيفة أن الامتحانات تبدأ إلكترونيا.

وزير العدل يقرر تشغيل 17 فرع توثيق فترة مسائية ليرتفع عددها لـ82 فرعا

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وذلك بإتاحة العمل في عدد (17) فرع توثيق موزعة على (11) محافظة وهي (الإسكندرية - الدقهلية - دمياط - الغربية - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية عدد (82) فرع توثيق توثيق.

الأرصاد: خلايا رعدية تؤثر على سواحل شمال الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى خلايا رعدية تؤثر على سواحل شمال الدلتا(البحيرة) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية على مناطق من شرق الإسكندرية.

التنمية المحلية تناشد المواطنين الابتعاد عن الأشجار بسبب سوء الأحوال الجوية

أشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة لتقلبات جوية، حيث تعرضت محافظتا مطروح والبحيرة لسقوط أمطار خفيفة، مصحوبة بنشاط رياح شديدة على مدينة مرسى مطروح، وتوقفت الأمطار، ولم يتم تجمعات للمياه بالمدينة.

التحالف الوطنى: نستهدف زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى أن موارد التحالف خلال العام الماضي 14 مليار جنيه ومن المستهدف زيادة الموارد إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2023 للوصول إلى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات والقوافل الطبية بجانب أيضا توزيع كراتين غذائية والعديد من المساعدات الأخرى التى يقدمها التحالف .

التعليم: الامتحان الإلكترونى والورقى للأول والثانى الثانوى فى توقيت واحد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام التى تنطلق 14 يناير الجارى ، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطلاب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى حيث يمثل الأونلاين 85% من الأسئلة و15% للورقى.

إقبال كبير على شوادر "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بمجال طب الأسنان لـ 10 ملايين مواطن 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان لـ 10 مليون و237 ألف مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للادارة المركزية لطب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عام 2022، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

الأرصاد: أمطار رعدية بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

سعر الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1875 جنيها للجرام

ننشر أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 12 يناير 2023 حيث يسجل جرام الذهب من العيار الرئيسي 21 ما قيمته 1875 جنيها للجرام في تداولات اليوم وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب.

21.1 % ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى شهر أكتوبر 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجيـــة أكتوبر 2022 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى 3.58 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2022 مقابل 2.95 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 21.1٪.

مصلحة الضرائب المصرية تطلق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبى

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي.

وزير الإسكان: تنفيذ 3264 وحدة سكنية بـ"سكن كل المصريين" بمدينة غرب قنا

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 3264 وحدة سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بالمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بصعيد مصر داخل إقليم محافظة قنا، مشيراً إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ 30 عمارة بمرحلة متقدمة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بإجمالي 720 وحدة سكنية، كما يتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة مياه الشرب بالمدينة.

شركة "فينترسال دِيا" تكتشف بئراً للغاز فى منطقة التنقيب شرق دمنهور

تمكَّنت شركة "فينترسال دِيا" الالمانية من العثور على الغاز في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل البرية.

الأهلى ينسق مع منتخب الشباب لاصطحاب مخلوف فى كأس العالم للأندية

شهدت الساعات الماضية تواصل مسئولى النادى الأهلى مع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، من أجل اصطحاب مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الأحمر الشاب للمشاركة رفقة فريقه فى بطولة كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل بالمغرب.

أحمد شوبير: الزمالك يتقدم بشكوى جديدة ضد كهربا بعد انتهاء الإيقاف

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن موقف نادى الزمالك من رفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، والذى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، ما يمنح اللاعب حق المشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة.

146 مباراة جمعت الأهلى مع المصرى البورسعيدى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

يواجه فريق الأهلى فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

كشف حساب حسام حسن أمام الأهلى قبل لقاء المصرى الليلة.. إنفوجراف

يخوض حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى مواجهة جديدة أمام الأهلى فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

إيبوكا يوافق على الانتقال من سيراميكا إلى الزمالك

وافق النيجيرى جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا على الانتقال إلى صفوف الزمالك فى الانتقالات الشتوية الجارية، رغم العروض الخارجية التى تلقاها، حيث فاتح اللاعب مسئولى ناديه فى تسهيل إجراءات رحيله إلى النادى الأبيض.

موعد مباراة مصر وكرواتيا فى أول مشوار الفراعنة ببطولة العالم لليد

يبدأ منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد غدا الجمعة، مشوار بطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا بمواجهة كرواتيا.

أهداف الأربعاء.. ريال مدريد يتأهل لنهائي سوبر إسبانيا وميلان يودع كأس إيطاليا

أقيم أمس الأربعاء 11 - 1- 2023 عدد كبير من المباريات، أبرزها مباريات كأس السوبر الإسباني، بجانب مباريات الدوري الفرنسي وكأس الرابطة الإنجليزية، والتى شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف.

"التحالف الوطنى" يزف بشرى للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.. توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية.. زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه خلال 2023 .. ودعم صغار المزارعين بتوفير التقاوي والأسمدة

أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يتم بدء التوزيع اعتبارا من يوم 16 مارس المقبل، وسيتم توزيع كراتين المواد الغذائية وفقا لبيانات الأسر الأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية .

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..أمريكيان يحملان نفس الاسم والملامح والمهنة دون صلة بينهما..روسيا تضيف 36 شخصية بريطانية لقائمة الحظر من دخول البلاد.. استشهاد فلسطينى فى مخيم قلنديا بالقدس

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم ”الخليج 365” خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث.

أمطار الفجر بالإسكندرية.. الدفع بـ 150 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار الرعدية من الشوارع.. المحافظ يعلن تعطيل الامتحانات بالمدارس واستمرار رفع حالة الطوارئ.. ويؤكد جاهزية 202 محطة رفع.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا رعدية غزيرة من الساعات الأولى من فجر اليوم، على كافة أنحاء المحافظة، حيث تتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ فى شهر طوبة أحد أكثر أشهر الشتاء برود، إذ شهدت المحافظة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة و تساقط كرات خفيفة من الثلج.

جولة داخل قطار تالجو الفاخر.. زمن الرحلة من القاهرة للإسكندرية ساعتين وربع وخدمة 5 نجوم.. معزول عن الاهتزازات والضوضاء.. والركاب: نفس مستوى الدرجة الثانية بالطائرة.. وبه منظومة مراقبة ووسائل أمان بأعلى مستوى

أجرى الخليج 365 معايشة داخل قطار تالجو الفاخر، الذى تم تشغيله على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، ضمن 7 قطارات مقرر تشغيلهم على خطوط السكة الحديد، وصل منهم حتى الان 4 قطارات يجرى تجربة 3 قطارات حاليا استعدادا لتشغيلهم على خطى القاهرة أسوان والقاهرة الإسكندرية.

سيارات متنقلة لطرح السلع الغذائية فى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.. ومعارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها يوميًا للمواطنين.. و"التموين" تكثف ضخ المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. والتخفيضات تصل إلى 30%

رتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30% فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة كذلك طرح السلع بمنافذ و معارض "أهلا رمضان".