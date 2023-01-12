شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: 139 ألف أسرة استفادت من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن عدد الأسر التى استفادت من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التحالف على مدار العام الماضى وصلت لـ 139 ألف أسرة ومن المستهدف زيادة عدد الأسر خلال العام الجارى حيث يتم إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمنحة لا ترد ومن الفئات المستفيدة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر الأكثر احتياجا

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى أن عام 2023 سيشهد زيادة المساعدات المقدمة من التحالف للفئات الأكثر احتياجا فى كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات لهم خاصة وأن التحالف يسعى لزيادة الموارد المالية خلال العام الجارى، الأمر الذى ينعكس على زيادة عدد المستفيدين.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى الذى أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التى نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى فضلًا عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.