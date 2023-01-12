"القوى العاملة": تدريب ذوى الهمم على مهنة التفصيل والخياطة فى أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بأسيوط بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لذوى الهمم، والتي انعقدت بمدرسة الأمل الثانوية للصم وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة، إشادته بمدى الحرفية والمهنية التي يتمتعن بها المتدربات فضلاً عن مخرجات التدريب والتي تمثلت في منتجات متميزة، بالإضافة إلى انه حضر فعاليات ختام الدورة التدريبية الدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة، وأحمد فاروق مدير المدرسة، ومحمد الجاحر وكيل المدرسة، ونيفين نادي وكيل المدرسة.

وأضاف مدير المديرية أنه على هامش المشاركة في حفل ختام الدورة التدريبية نقل تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمتدربات مؤكداً على تنفيذ توجيهاته بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة بكافة صوره وأشكاله، للشباب من الجنسين فضلاً عن تذليل أي عقبات قد تعترض تنفيذ تلك الأنشطة على أرض الواقع لافتًا إلى أن ذوي الهمم في قلب الوزارة وبؤرة اهتماماتها.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة للتوعية للعمالة غير المنتظمة حول "التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين"، وذلك بمقر محطة البحوث الزراعية بسخا، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات.

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه انعقدت بمقر محطة البحوث الزراعية بسخا، ندوة للعمالة غير المنتظمة حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين بحضور الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والدكتور محمد عبد الكريم وكيل المحطة للإنتاج، والدكتور مجدي السماحي وكيل المحطة للتدريب، ووفد من ممثلي حقوق الإنسان بالمحافظة، وممثلي النقابات العمالية وعمال الزراعة والمقاولات وعدد كبير من العمالة غير المنتظمة.

وأضاف مدير المديرية انه وجه كلمة لأبناء مصر من عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، أنهم أحد دعائم التنمية والاقتصاد المصري، كما نقل لهم حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة واهتمامه وتوجيهاته بتقديم كافة أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم اللازم لعمال مصر، وتضمنت الندوة محاضرة حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في إطار قانون العمل 12 لسنة 2003 قدمها على غانم مدير مكتب عمل كفرالشيخ، ومحاضرة في مجال حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة قدمها الدكتور حسن هيكل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا انجازات المحطة خلال السنوات الماضية في مجال دعم البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي منذ أكثر من ستين عاما كأول محطة بحوث زراعية في الشرق الأوسط ودور العمالة غير المنتظمة في توفير الأيدي العاملة اللازمة للمحطة والتي تمكن المحطة من تحقيق أهدافها في مجال الزراعة والبحوث الزراعية.

واختتمت الندوة بتسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة الحضور، وشهادات تقدير لمديري محطة البحوث الزراعية بسخا وممثلي العمال والنقابات العمالية بالمحافظة.



تدريب ذوى الهمم على مهنة التفصيل والخياطة بأسيوط



تدريب ذوى الهمم على مهنة التفصيل والخياطة فى أسيوط