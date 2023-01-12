شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية فى تونس بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية فى تونس، اليوم الخميس، بمشاركة مصر.

وشهد افتتاح أعمال الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية رئيس الاتحاد محمد بن فهد الحارثى، والنائب الأول محمد عبد المحسن العواش، والنائب الثانى لرئيس الاتحاد حسين زين، والمدير العام للاتحاد عبد الرحيم سليمان.. شارك في الافتتاح رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الإعلامى عمرو الليثى.

كما تشارك في أعمال الجمعية كل الهيئات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العاملة والمنتسبة إليه والاتحادات الإذاعية والمنظمات المهنية الإقليمية والدولية، وتعد الجمعية العامة السلطة العليا في الاتحاد حسب لوائحه الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد إذاعات الدول العربية (إسبو) هو منظمة عربية، تأسست بقرار من جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلا ومضمونا ويتخذ من الجمهورية التونسية مقرا لها.