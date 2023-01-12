شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" تعلن توفير 1000 فرصة عمل للشباب فى جنوب سيناء.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديرية القوى 2022 بمحافظة الأقصر، ومديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، ومديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن ما قدمته المديريات من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، فى مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات فى جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 54 ألف جنيه لـ 20 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية إجتماعية وصحية، بواقع منح مولود جديد وزواج ووفاة احد العمال، ومساهمة فى إجراء عمليات جراحية صغرى، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 214 منشأة، و331 منشأة يعمل بها 1354 عاملًا من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلًا عن عقد 9 ندوات للتوعية، واستخراج 529 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة الحرفة، بالإضافة إلى توفير 517 فرصة عمل منها 8 لذوى الهمم من ابناء المحافظة.

وفى التقرير الثانى، نوه فيه اشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 1000 فرصة عمل للشباب منها 7 لذوى الهمم، والتفتيش على 246 منشأة بنظام الدورى والحملات، وبحث 6 شكاوى عمالية، وعقد 2 ندوة توعية، وكذلك التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 172 منشأة أسفر عن تحرير 46 محضرًا لمنشآت مخالفة، فضلًا عن صرف 17 ألفًا و665 جنيها لـ 17 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، فضلًا عن استخراج 29 ترخيص عمل لأجانب من 11 جنسية مختلفة يعملون داخل المحافظة.

وعن التقرير الثالث قال سعد عبد الحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أنه تم تشغيل 92 شاب منهم ذوى القدرات الخاصة، واستخراج 2552 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 894 منشأة عمالية، وأسفر عن تحرير 80 محضرًا، وصرف 21 ألف جنيه لـ 10 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، فضلًا عن التفتيش على 341 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية واسفر عن تحرير 14 محضرًا و309 إنذار للمنشآت المخالفة.