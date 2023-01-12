شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى" يعلن زيادة عدد صغار المزارعين من دعم التقاوى والأسمدة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تقديم دعم لعدد 1.5 مليون من صغار المحافظين فى 8 محافظات خلال عام 2022 8 هم الغربية الشرقية والدقهلية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج والبحيرة "،ومن المستهدف زيادة عدد المحافظات خلال عام 2023 بهدف مساعدة المزارعين في الحصول على التقاوى بأسعار مخفضة قد تصل الى 50% وأيضا توفير الأسمدة من خلال التنسيق مع الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعى.

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه خلال العام الماضي تم زراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا من خلال صغار المزارعين ممن استفادوا من دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي وجارى زيادة عدد المستفيدين من صغار المزارعين خلال العام الجاري في محافظات جديدة في إطار الحرص على مساعدة هؤلاء الفئات وتشجيعهم في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال توفير التقاوي والأسمدة بسعر مدعم.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى الذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

كانت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلي قد أكدت أن 30 كيانا تنمويا وخدمية انضموا للتحالف الوطنى للعلم الأهلى، مضيفة أن هناك مستشفيات متخصصة وقوافل طبية ضمن الجهود الطبية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.