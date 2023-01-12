شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ تحسبا لموجة طقس سيئة والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرروة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية ومواجهة أية أحوال جوية طارئة، والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات شفط المياه فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى والأنفاق.
وتابع القياتى: قد تمتد فرص الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى مساء اليوم، وغدا قد تمتد لتكون خفيفة على القاهرة الكبرى"، مشيرا إلى وجود نشاط رياح على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية فى وقت سابق درجات الحرارة اليوم الخميس على النحو التالى: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.