شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات برفع حالة الطوارئ تحسبا لموجة طقس سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التنمية المحلية، على جميع المحافظات وخاصة المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحرى، برفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، وزيادة فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرروة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية ومواجهة أية أحوال جوية طارئة، والتأكد من جاهزية معدات شفط مياه الأمطار وتمركز سيارات شفط المياه فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى والأنفاق.

وكشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الطقس السيئ الذى ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه بداية من اليوم تتأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا مع وجود منخفض آخر على سطح البحر، لافتا إلى أن ذلك يجلب معه كتل هوائية محملة ببخار الماء إلى الأراضى المصرية تؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أقصى الشمال الغربى عند مطروح والإسكندرية تمتد إلى الشمال الشرقى.

وتابع القياتى: قد تمتد فرص الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى مساء اليوم، وغدا قد تمتد لتكون خفيفة على القاهرة الكبرى"، مشيرا إلى وجود نشاط رياح على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية فى وقت سابق درجات الحرارة اليوم الخميس على النحو التالى: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.