شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: حريصون على تضافر جهودنا مع البرلمان لخدمة المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة سهام بشاي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال تعزيز الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج من خلال التوعية التاريخية والتراثية لهم، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالنائبة سهام بشاي، مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة الهجرة والسادة أعضاء البرلمان وبشكل خاص النواب الممثلين للمصريين بالخارج، يجسد الهدف الرئيسي للحكومة والبرلمان وهو تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل خدمة المواطن المصري سواء بالخارج أو بالداخل.

وفي إطار الحديث عن تعزيز الهوية المصرية، قالت وزيرة الهجرة خلال اللقاء إن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي أطلقتها الوزارة، تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن حتى لا يشعروا بالاغتراب، ليس من خلال اللغة فقط وإنما من خلال المعرفة بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة، لذلك فإن التوعية بالآثار المصرية والتراث المصري جزء لا يتجزأ من هذه الأهداف.

من جانبها، أعربت النائبة سهام بشاي عن امتنانها بلقاء السفيرة سها جندي، مثنية على جهود سيادتها وكل ما تحقق من مميزات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج، ودور الوزارة المهم في ربطهم بوطنهم والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، مؤكدة أنها على استعداد للتعاون في جميع ملفات وزارة الهجرة التي من شأنها تحقيق مطالب وخدمة المصريين بالخارج.

من جهتهما، عبّر كل من الدكتورة ماريا لوندي والدكتور محمد جمال عن سعادتهما بلقاء وزيرة الهجرة، معربين عن تطلعهما لفتح آفاق متعددة للتعاون مع الوزارة في مجال التوعية الأثرية لأبناء مصر في الخارج.