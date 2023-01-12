شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة وفرص سقوط الأمطار ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ذلك يجلب معه كتل هوائية محملة ببخار الماء إلى الأراضى المصرية تؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على أقصى الشمال الغربى عند مطروح والإسكندرية تمتد إلى الشمال الشرقى.
وتابع: "قد تمتد فرص الأمطار لتكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحرى مساء اليوم، وغدا قد تمتد لتكون خفيفة على القاهرة الكبرى".
وأشار القياتى إلى وجود نشاط رياح على أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات النهار.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.