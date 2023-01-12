شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان الإلكترونى والورقى للأول والثانى الثانوى فى توقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من استعدادات المديريات والإدارات التعليمية من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام التى تنطلق 14 يناير الجارى ، موضحة أن الامتحان الورقى والإلكتروني يتم عقده فى وقت واحد حسب جداول الامتحانات لكل مادة، مشددة على أن الطلاب لن يغادر لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الامتحان الإلكترونى والورقى حيث يمثل الأونلاين 85% من الأسئلة و15% للورقى.

وأعلنت الوزارة، أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الالكتروني الاستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل اى بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الثانى الثانوى العام تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى بذلك.

وشددت الوزارة على أنه يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكترونى يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجى.