شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بمجال طب الأسنان لـ 10 ملايين مواطن 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة في طب الأسنان لـ 10 مليون و237 ألف مواطن بالمستشفيات والوحدات التابعة للادارة المركزية لطب الأسنان على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عام 2022، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في طب الأسنان، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 5 آلاف و327 مواطن من خلال تنفيذ 33 قافلة طبية متخصصة ب6 محافظات وهى الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر والقليوبية والفيوم والإسكندرية.

وأوضح "عبدالغفار" أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان تقدم خدمات علاج اللثة وحشو الأسنان وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى توفير عيادتين متخصصتين في طب الأسنان بمستشفى إمبابة العام بمحافظة الجيزة، وعيادتين أخريين بمستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا أنه يجري إحلال وتجديد أجهزة الأسنان بمستشفى رمد قلاوون بالقاهرة.

وذكر "حسن" أنه تم عقد 37 دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى، خلال العام الماضي استهدفت 1890 طبيب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والاسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء واسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف وقنا، لافتاً الى أن الدورات تضمنت مختلف تخصصات طب الأسنان (الحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الاسنان التجميلى - علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – جراحة).