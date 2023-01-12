شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الأنباء الكويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسى بتطوير قطاع الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لتحسين إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى الاقتصادي من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، والذي يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة.

وكتبت الصحيفة -تحت عنوان "السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني"- أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، القول:"إن الاجتماع تناول متابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني".

وتابعت (الأنباء) الكويتية، أن وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي عرض -خلال الاجتماع- خطة الأنشطة المستقبلية للوزارة، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذا إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية.