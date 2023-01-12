شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: انتظام امتحانات التيرم الأول بالمعاهد ولجان عليا للمرور والرقابة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أن المعاهد العليا ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات قبل بداية العام الدراسى، والتي حددت يوم 28 يناير لبدء إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى كانت قد أعلنت أن عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً يبلغ حوالى 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).