شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على وسائل النقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على المعديات النيلية ووسائل النقل النهرى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على المعديات النيلية ووسائل النقل النهرى.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المعديات النيلية ووسائل النقل النهرى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على المعديات النيلية ووسائل النقل النهرى.



