إيمان كريم: نتبنى مشروع لمحو الأمية وتنمية قدرات ذوى الهمم ضمن أولويات المجلس

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، أن الدولة دعمت الأشخاص ذوى الاعاقة وتولى لهم أهمية خاصة وذلك اتضح بداية من الدستور والذى أقر بدورهم وتمثيلهم فى مختلف المواقع السياسية، فضلا عن حدوث طفرة فى العديد من الخدمات الموجهة للأشخاص ذوى الإعاقة فى مقدمتها الخدمات الصحية والتى منها مبادرات الكشف عن التقزم والأمراض الوراثية.

وكشفت الدكتورة إيمان كريم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عن أهم المبادرات التى يسعى المجلس لتبنيها والتى يأتى فى مقدمتها مبادرة خاصة لدعم الأسرة المصرية، ومبادرة خاصة بالمناهج لتراعى ظروف ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أن من بين المشاريع التى يضعها المجلس على أولوياته يأتى مشروع محو أمية الأشخاص ذوى الاعاقة والذى يأتى بالتعاون مع الجهات الشريكة، فضلا عن مشروع لتنمية قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجالات المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم: "نحتاج لقاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوى الإعاقة ولن نصل لبيانات حقيقة دون وجود قاعدة بيانات موحدة، لافتة إلى أن المجلس ساهم فى استخراج 500 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة".