شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مسائية تضرب الإسكندرية مع طقس مائل للبرودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار علي عدة أنحاء بالمحافظة وطقس مائلا للبرودة وانخفاض في درجات الحرارة مع الساعات الأولي ليوم الخميس.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أفادت بتعرض المحافظة لفرص سقوط متوسطة الشدة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث (60%).

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر، والإبلاغ على أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة جريان المياه في بعض المناطق. بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق .

وأكد على حرص الشركة لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.











