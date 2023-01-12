شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة سعت إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التى استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائى ومتحملة للتغيرات المناخية.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية فى عام 2020.

2- يستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلًا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر.

3- بهدف إلى خفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرًا للنقد الأجنبي.

4- البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر نجح الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية "الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة".

5- يتم تقيمها فى 11 محطة بحثية على مستوى الجمهورية وبعض مزارع القطاع الخاص.

6- تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التى لها تاريخ فى مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حاليًا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وكان الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع "SAIL" قال أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL تم من خلاله إعادة تأهيل 36,250 متر طولى مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى "إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة" والتى ساهمت فى التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التى لم تكن تصل لها مياه الرى وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.

أضاف أن ذلك يأتى فى إطار سعى وزارة الزراعة لزيادة كفاءة الموارد المائية بمناطق عمل المشروع من خلال التغلب على مشكلة الرى بالأراضى المستصلحة الحديثة , حيث تعانى هذه الأراضى من مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض المساقى الداخلية بهذه القرى والتى بدورها تؤدى إلى ضعف الإنتاج الزراعى للمحاصيل بهذه القرى وأيضًا عدم زراعة بعض الأراضى التى لم تصل إليها مياه الرى.

الجدير بالذكر أن ذلك تم تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشرف العام على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD.