شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب معلمى الصف الخامس الابتدائى 21 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استكمالا لخطة التنمية المهنية لمعلمى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسي الحالى، لتدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية فى مصر على النظام التعليم الجديد ( 20 Education ) لبناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة، تقرر انعقاد ورش عمل الفصل الدراسي الثاني من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائى لكوادر مادتي العلوم والرياضيات في ورش عمل وجها لوجه فى قاعات المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر وفقا للمجموعات التالية :

- المجموعة الأولى: يومى السبت والأحد الموافق 21 و22 يناير الجارى والمحافظات المستهدفة هي: ( القاهرة - المنوفية أسيوط الفيوم دمياط - مطروح الوادى الجديد شمال سيناء جنوب سيناء) ويتم التجمع يوم الجمعة 20 ينابر الجارى من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- بالنسبة لمتدربي محافظة القاهرة ستتحرك الأتوبيسات يوم السبت الموافق 21 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم

المجموعة الثانية : يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 يناير الجارى والمحافظات المستهدفة هي ( الجيزة - الشرقية - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان - المنيا - البحر الأحمر - بنى سويف ) ويتم التجمع يوم الأحد الموافق 22 يناير الجارى من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- بالنسبة لمتدربي محافظة الجيزة ستتحرك الأتوبيسات يوم الاثنين الموافق 23 يناير الساعة السابعة صباحا من أمام حديقة محطة قطار الجيزة للتوجه للمدينة التعليمية والعودة بعد انتهاء اليوم التدريبي.

المجموعة الثالثة : يومي الأربعاء والخميس الموافق 25 26 يناير 2023 والمحافظات المستهدفة :) القليوبية - البحيرة - الغربية كفر الشيخ الدقهلية - الاسكندرية - الاسماعيلية - السويس - بورسعيد، ويتم التجمع يوم الثلاثاء 23 يناير 2023 من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساء أمام التوحيد والنور بميدان رمسيس لركوب الأوتوبيسات والتوجه للمبيت بفندق الإقامة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.