شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" شريك أساسى فى دعم وتطوير الصناعة بسوهاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" فى دعم وتطوير الصناعة بمختلف المحافظات وفى محافظة سوهاج شاركت المبادرة فى افتتاح المجمع الصناعى بغرب جرجا.

"مينا ويليم" عضو المبادرة الوطنية والمدير التنفيذى لشركة "ابدأ" أشار إلى تعاون وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتقديم مختلف سبل الدعم لمصنع إنتاج "البلاستيك" ومصنع إنتاج "الأعلاف" الذى تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 أطنان فى الساعة.

شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات قامت بتوقيع عقود شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج "الفوندى والأحذية الرياضية" بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين جنيه وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 130 ألف زوج فى العام ومن المتوقع أن يتم التوسع ليصل الإنتاج إلى ما يقرب من 10 ملايين زوج فوندى فى العام كمرحلة أولى.

وفى إطار "دعم الصناعة" تم التنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات الخاصة ببعض المناطق الصناعية فى سوهاج مثل منطقة "الكوثر" و"غرب جرجا" و"غرب طهطا" وتم الانتهاء من حل المشكلات الخاصة بـ145 مصنعا من المصانع التى تم رصدها والتى قدمت من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة "ابدأ".

وفيما يخص مجمع غرب جرجا تم الانتهاء من إجراءات تخصيص 26 وحدة وتم توصيل عدادات الكهرباء للوحدات المخصصة بالإضافة إلى تركيب طلمبات مياه لزيادة قوة ضغط المياه للمجمع كما تم تركيب خطوط الإنتاج لـ6 مصانع.