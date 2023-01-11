شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدنى، وذلك فى الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادى الأقصى من عوائدها، بما فى ذلك موقع مصر الجغرافى الاستراتيجى والفريد، وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصاً ضخمة فى مجال الحركة الجوية والطيران المدنى، وكذلك السياحة.



