شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة: تأهل 36 ألف متر مساقى فى كفر الشيخ ضمن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي للمشروع "SAIL" أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL تم من خلاله إعادة تأهيل 36,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى "إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة" والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.

أضاف أن ذلك يأتى في إطار سعى وزارة الزراعة لزيادة كفاءة الموارد المائية بمناطق عمل المشروع من خلال التغلب على مشكلة الري بالأراضي المستصلحة الحديثة , حيث تعانى هذه الأراضى من مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض المساقى الداخلية بهذه القرى والتي بدورها تؤدى إلى ضعف الإنتاج الزراعى للمحاصيل بهذه القرى وأيضًا عدم زراعة بعض الأراضى التي لم تصل إليها مياه الرى .

الجدير بالذكر أن ذلك تم تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة المشرف العام على مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD .