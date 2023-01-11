شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمحيط كنيسة مارى جرجس ومساكن العبد بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال رفع مخلفات الهدم التاريخية، بمحيط السكة الحديد والمحاور المرورية، وفقا لخطط الهيئة برئاسة اللواء ايهاب الشرشابي، حيث تم الدفع بمعدات الإنقاذ المركزى وسيارات الهيئة لرفع مخلفات البناء والهدم والرتش التاريخية الموجودة بمحيط كنيسة مارى جرجس بمنطقة الجبانات خلف السكة الحديد بطرة.

وفى السياق وجهت المهندسة رحاب اباظة رئيس الإدارة المركزية للشوؤن الفنية، إدارة إنقاذ حلوان برئاسة المهندس إبراهيم عامر، بالدفع 7 سيارة قلاب كبير ولودر تحميل، حيث تم البدء فى أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش بطول الطريق خلف الكنيسة بطرة وفق خطط الهيئة لرفع تلك التراكمات والمخلفات وتسويه الأرض وتحسين المظهر العام بكافة ارجاء المنطقة الجنوبية تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما تم البدء فى رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجودة بمنطقة مساكن العبد بالمقطم حيث تم الدفع بـ2 لودر كبير و10 سيارات قلاب كبير لرفع تلك التراكمات والمخلفات وتسوية الأرض وتحسين المظهر العام للمنطقة في إطار جهود وخطط الهيئه للتخلص من كافة التراكمات ومخلفات البناء من كافةأارجاء القاهره وخاصة المنطقة الجنوبية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة رفعت تراكمات مخلفات البناء والهدم والرتش بطول الطريق أسفل كوبرى الحضارات بمصر القديمة، ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.



فع مخلفات الهدم



فع مخلفات الهدم

فع مخلفات الهدم