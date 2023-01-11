شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم "دائرة طبول".. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية نشاط موسيقى "دائرة الطبول" ضمن أنشطة شهر يناير بالاشتراك مع المدرب مصطفى بكار يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من الشهر الجارى، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويشمل اليوم دائرتين متتالين، على أن تكون مدة كل دائرة ساعة، إذ تبدأ الدائرة الأولى الساعة السادسة مساءا والدائرة الثانية الساعة السابعة والنصف مساءا. تنقسم الدائرة إلى جزئين الأول التعرف على بعض أساسيات الإيقاع والثانى التدريب على هذه الإيقاعات، على أن يكون الدخول بأسبقية الحضور للمركز.

وزار الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في عيد الميلاد المجيد، للتهنئة بعيد الميلاد المحيد برفقة وفد كنسى.

وقال رئيس الأساقفة: السيد المسيح لا يكفيه يوم واحد للاحتفال به لكن كل أيام العام احتفال بالسيد المسيح، مؤكدًا الكنائس بالأعضاء فى جسد المسيح الواحد.

وأضاف رئيس الأساقفة: نتطلع للقاء قداستكم قريبًا باحتفال مجلس كنائس مصر والذي يضم عائلة المسيح المصرية.

وأكد رئيس الأساقفة: الطائفة الأسقفية مستعدة لتقديم كل الدعم داخل مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع الأزهر لمجابهة كل التيارات الفكرية المغالطة للإيمان المسيحى.

من جانبه، قال البابا تواضروس: ككنائس نقف موقف اجتماعى وإيمانى وأخلاقى أمام كل التحديات التى تواجه الكنيسة في الوقت المعاصر إذ نواجه كثير من التيارات الفكرية المُخربة للعقيدة المسيحية كقضايا كالإلحاد والمثلية.

وشدد البابا على إن دور مجلس كنائس مصر أن يتفاعل مع مثل هذه الأمور ويستند للكتاب المقدس فى مجابهتها لإعلان الحق الإلهى فلا نقدر أن نكون جزء من إيمان الكنيسة بدون أن نعيش حياة المسيحية الحقيقية.

ووصف البابا الكنيسة بأنها هى من تكون دائما صوت الحق مضيفًا: إذا فقدنا الحق فقدنا كل شئ فدورنا حفظ نقاوة الحياة الإنسانية.