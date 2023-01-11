شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة النقض تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محكمة النقض، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية بالمحكمة، وذلك اعتبارا من يوم 3 يناير ولمدة شهر.

ونشر الموقع الرسمي لمحكمة النقض، الإعلان رقم 1 لسنة 2023 الذى طرحته المحكمة لشغل بعض الوظائف القيادية المتمثلة فى الأتي:

1- أمين عام مساعد من الدرجة العالية بمحكمة النقض

2- مدير عام شئون المكتب الفنى بمحكمة النقض

3- مدير عام شئون النقض الجنائى بمحكمة النقض

وأشار الإعلان إلى أنه من يرغب التقدم الحصول على شروط شغل الوظيفة والمستندات المطلوبة التوجه إلى الآمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بمحكمة النقض بدار القضاء العالى .

وأضاف الإعلان أن مدة المسابقة وتلقى الطلبات شهر اعتباراً من يوم 3 يناير الجارى.