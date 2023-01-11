شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تشغيل المرحلة الثانية لمنظومة المخلفات الجديدة بشرم الشيخ مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرحلة التشغيلية منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمدينة شرم الشيخ، ستبدأ نهاية شهر مارس المقبل، ويتم خلالها تقديم الخدمة المتفق عليها كاملة، طبقا لعقد تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت المعني بتنفيذ المنظومة في شرم الشيخ، الذى يتم على مرحلتين، وتتضمن المرحلة التحضيرية توفير المعدات والمساهمة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الخاصة بمؤتمر المناخCOP27، والتي شهدت نجاح واشادة كبيرة.

ولفتت وزيرة البيئة خلال لقائها اليوم الأربعاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمتابعة آخر المستجدات فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بمدينة شرم الشيخ، إلى ضرورة الاسراع بوضع آلية لضمان فاعلية المنظومة واستدامتها، موضحة أنه تم إعداد مصفوفة بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية، تنظم شكل تلك الآلية لعرضها على اللجنة العليا للسياحة، فى إطار دور وزارة البيئة التخطيطى والتنظيمي والرقابى فى منظومة إدارة المخلفات الجديدة، والمادة 34 من قانون إدارة وتنظيم المخلفات رقم 202 لعام 2020.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الوصول لآليات مستدامة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي تم تنفيذها لمؤتمر المناخ COP2، بما يحقق عائد بيئي واقتصادي ومجتمعي للمحافظة تحت مظلة تحقيق الاستدامة، لافتة لضرورة إشراك السكان المحليين من البدو في هذا البعد وخاصة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ COP27، واصفا إياه بالعمل الملحمي، الذي تكاتفت فيه كافة الجهود تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم نموذج مشرف، لافتا لأهمية ضمان فاعلية واستدامة منظومة إدارة المخلفات الجديدة لمدينة شرم الشيخ للحفاظ على مظهرها الحضاري، ودور تحصيل رسوم النظافة في تحقيق فاعليتها واستدامتها، حيث تنتهي المحافظة حاليا من الاستراتيجية التي سيتم بناء عليها تحصيل الرسوم، كما تحرص المحافظة على التعاون مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت المسئول عن تنفيذ المنظومة وتشجيع تحقيق بعد المشاركة المجتمعية.

جدير بالذكر أنه أثنت الوزيرة على جهود كافة العاملين في المحافظة بقيادة اللواء خالد فودة في تهيئة المناخ وتذليل العقبات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والعمل على انجاحه لتقديم صورة مشرفة عن مصر.