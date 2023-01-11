شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تشغيل المرحلة الثانية لمنظومة المخلفات الجديدة بشرم الشيخ مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الوصول لآليات مستدامة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي تم تنفيذها لمؤتمر المناخ COP2، بما يحقق عائد بيئي واقتصادي ومجتمعي للمحافظة تحت مظلة تحقيق الاستدامة، لافتة لضرورة إشراك السكان المحليين من البدو في هذا البعد وخاصة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة عن سعادته بنجاح مؤتمر المناخ COP27، واصفا إياه بالعمل الملحمي، الذي تكاتفت فيه كافة الجهود تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم نموذج مشرف، لافتا لأهمية ضمان فاعلية واستدامة منظومة إدارة المخلفات الجديدة لمدينة شرم الشيخ للحفاظ على مظهرها الحضاري، ودور تحصيل رسوم النظافة في تحقيق فاعليتها واستدامتها، حيث تنتهي المحافظة حاليا من الاستراتيجية التي سيتم بناء عليها تحصيل الرسوم، كما تحرص المحافظة على التعاون مع تحالف شركتي بيئة وجرين بلانت المسئول عن تنفيذ المنظومة وتشجيع تحقيق بعد المشاركة المجتمعية.
جدير بالذكر أنه أثنت الوزيرة على جهود كافة العاملين في المحافظة بقيادة اللواء خالد فودة في تهيئة المناخ وتذليل العقبات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والعمل على انجاحه لتقديم صورة مشرفة عن مصر.