شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد فى سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار انخفاضا حادا الآن أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 29.75 للشراء و29.80 جنيها للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 29.90 جنيه للشراء 30 جنيه للبيع، بعدما كان قد وصل سعره إلى 32 جنيها في بعض البنوك.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.75 جنيها للشراء.

29.80 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس29.60 جنيها للشراء. سعر الدولار فى بنك قناة السويس29.60 جنيها للشراء. 29.70 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة29.90 جنيها للشراء. سعر الدولار فى بنك البركة29.90 جنيها للشراء. 30 جنيها للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"31.45 جنيها للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"31.45 جنيها للشراء.

31.55 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر31.90 جنيها للشراء.

31.95 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.30 جنيها للشراء.

30.40 جنيها للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى31.80 جنيها للشراء.

31.90 جنيها للبيع.