- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجولدن جلوب فى دورتها الـ80.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.
إيفان بيترز أفضل ممثل عن مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story
أنجيلا باسيت أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever
جوناثان كى كوان أفضل ممثل مساعد عن فيلم Everything Everywhere All at Once
فيلم Babylon أفضل موسيقى تصويرية
تايلر جيمس ويليامز أفضل ممثل مساعد عن مسلسل Abbott Elementary
أغنية Naatu Naatu من فيلم "RRR" الهندى أفضل أغنية أصلية
كينتا برونسون أفضل ممثلة فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن Abbott Elementary
جيرمى ألن وايت أفضل ممثل فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن The Bear
كولين فاريل أفضل ممثل فى فيلم موسيقى أو كوميدى عن The Banshees of Inisherin
ميشيل يوه أفضل ممثلة فى فيلم كوميدى أو موسيقى عن Everything Everywhere All at Once
أوستن بتلر أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الدراما Elvis
Pinocchio أفضل فيلم أنيميشن
زيندايا أفضل ممثلة تليفزيونية عن مسلسل دراما Euphoria
كيت بلانشيت أفضل ممثلة فى فيلم دراما عن دورها فى Tár
Argentina, 1985 أفضل فيلم أجنبى
المخرج ستيفن سبيلبرج أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans
The Banshees of Inisherin أفضل فيلم كوميدى
The Fabelmans أفضل فيلم دراما
House of the Dragon أفضل مسلسل دراما