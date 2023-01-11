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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجولدن جلوب فى دورتها الـ80.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - فاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.

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إيفان بيترز أفضل ممثل عن مسلسل Monster: The Jeffrey Dahmer Story

 

أنجيلا باسيت أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever

 

جوناثان كى كوان أفضل ممثل مساعد عن فيلم Everything Everywhere All at Once

 

فيلم Babylon أفضل موسيقى تصويرية

 

تايلر جيمس ويليامز أفضل ممثل مساعد عن مسلسل Abbott Elementary

 

أغنية Naatu Naatu من فيلم "RRR" الهندى أفضل أغنية أصلية

 

كينتا برونسون أفضل ممثلة فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن Abbott Elementary

 

جيرمى ألن وايت أفضل ممثل فى مسلسل كوميدى أو موسيقى عن The Bear

 

كولين فاريل أفضل ممثل فى فيلم موسيقى أو كوميدى عن The Banshees of Inisherin

 

ميشيل يوه أفضل ممثلة فى فيلم كوميدى أو موسيقى عن Everything Everywhere All at Once

 

أوستن بتلر أفضل ممثل عن دوره فى فيلم الدراما Elvis

 

Pinocchio أفضل فيلم أنيميشن 

 

زيندايا أفضل ممثلة تليفزيونية عن مسلسل دراما Euphoria

 

كيت بلانشيت أفضل ممثلة فى فيلم دراما عن دورها فى Tár

 

Argentina, 1985 أفضل فيلم أجنبى

 

المخرج ستيفن سبيلبرج أفضل مخرج عن فيلم The Fabelmans

 

The Banshees of Inisherin أفضل فيلم كوميدى

 

The Fabelmans أفضل فيلم دراما

 

House of the Dragon أفضل مسلسل دراما

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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