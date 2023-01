شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجولدن جلوب فى دورتها الـ80.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز The Banshees of Inisherin بجائزة الجولدن جلوب في دورتها الـ 80 أفضل فيلم كوميدي، فيما فاز The Fabelmans بجائزة أفضل فيلم دراما، ونال مسلسل House of the Dragon جائزة أفضل مسلسل دراما.