الصحة: توزيع مرضى مبادرة قوائم الانتظار على المستشفيات لتقديم الخدمة سريعا

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توزيع مرضى مبادرة قوائم الانتظار على المستشفيات التابعة للمبادرة للحصول على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحالات التى تتعلق بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى 3 أسابيع فى سرعة الإجراء.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، حيث تم إجراء مليون و509 آلاف و143 عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 117 ألفا و137 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى استقبال 221 ألفا و548 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.

وقال أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة، مشيرًا إلى أن معدل انتظار الحالات المُتعلقة بعمليات القلب المفتوح لا تتعدى ثلاثة أسابيع.

وأضاف «عبدالغفار»، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.