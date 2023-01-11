شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل فى الجيزة قريبا بتخفيضات تصل 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة وبالتعاون مع الجهات المعنية والغرفة التجارية تسعى لافتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" والشوادر بمختلف قرى ومُدن المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، بالإضافة إلى ضخ كميات أكبر من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا من السلع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على الاستعدادات الخاصة بإقامة أحد أكبر المعارض السلعية "أهلاً رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتوجيه بإزالة أى عقبات قد تعوق معدلات التنفيذ، لإفتتاح المعرض خلال المدة الزمنية المحددة دون تأخير.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة للمعرض لتأهيله لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضه وبأسعار مناسبة.

ووجه محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالإشراف على الاستعدادات، مشدداً على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع أية مخلفات أو إشغالات بمحيط موقع المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسهيل عملية دخول وخروج المترددين على المعرض وتسهيل حركة المرور أمامه طوال فترة العمل، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.

رافق المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.