افتتاح معرض أهلا رمضان بفيصل فى الجيزة قريبا بتخفيضات تصل 30%

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وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير أقصى مساحة ممكنة للمعرض لتأهيله لاستيعاب أكبر عدد من العارضين والشركات المشاركة لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين بما يحقق تنوع المنتجات والسلع المعروضه وبأسعار مناسبة.
ووجه محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالإشراف على الاستعدادات، مشدداً على رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع أية مخلفات أو إشغالات بمحيط موقع المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تسهيل عملية دخول وخروج المترددين على المعرض وتسهيل حركة المرور أمامه طوال فترة العمل، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة.
رافق المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.