شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نرصد وفيات بكورونا فى الأسبوع الأول من العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن الوضع الحالي لمتحور فيروس كورونا ، وكيفية الوقاية من الإصابة به.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف أى من المتحورات الجديدة علي أنه مثير للقلق.

وتابع: لدينا رصد دقيق لما يحدث من متحورات، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول من يناير كان الإصابات متركزة في الأنفلونزا الموسمية ثم الفيروس المخلوى، وأقلها اصابة بكورونا واستكمل: لم يتم تسجيل أى حالات وفاة بكورونا خلال أول اسبوع من العام الجديد.

وتابع :الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن التطعيمات هامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وواحد من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخد اللقاحات فى أى وقت من العام، موضحا: أن الاستفادة من القصوى من اللقاحات تكون فى فصل الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت مثل الانفلونزا ونزلات البرد والفيروس التنفسى المخلوى.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التى تزداد فى فصل الشتاء، مؤكدًا حرض الوزارة على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.