شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل ميعاد قطار 698 ركاب إيتاى البارود - مديرية التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تعديل ميعاد قطار698 اعتبارا من يوم 15/1/2023 ليقوم الساعة 22.00 بدلا من الساعة 24.00 كالجدول المرفق لحين صدور تعليمات أخرى، فى إطار أعمال تجديدات السكة لصيانتها ورفع كفائتها التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي مستوى الشبكة ومنها خط بشتيل / الاتحاد/ إيتاى البارود ولسرعة الإنتهاء من تجديد المسافة بين محطتى أبو الخاوى / الطيرية ولعدم التأثير علي مواعيد القطارات.



تعديل ميعاد قطار698

وكانت هيئة السكك الحديدية، دفعت بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة / المنصورة والاسكندرية / المنصورة، وذلك فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

وفى النقاط التالية، يعرض الخليج 365، تفاصيل الخدمة الجديدة التي تشغلها السكة الحديد على خطى القاهرة المنصورة واسكندرية المنصورة، و مواعيد القطارات.

يتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( القاهرة / المنصورة ) السبت القادم، يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25.

تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / الاسكندرية ) السبت القادم، يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الاسكندرية الساعة 21:50.

تشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / المنصورة) السبت القادم، يقوم من الاسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى.

تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / القاهرة ) الأحد القادم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30.

يتم تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55.