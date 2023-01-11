وزير التعليم يشكر المعلم صاحب صورة إطعام طفل من ذوى الهمم: يعكس إنسانيته

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم بالشكر إلى المعلم الذى قام بإطعام أحد الطلاب من ذوى الهمم، قائلا: شكرا جزيلا وبارك الله فيه وهذا يعكس المعلم الإنسان التى هى من خصائص المعلم المتميز.

التقط الصور مصطفى شرف الدين رئيس مجلس أمناء المدرسة، وقام بنشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الأمر الذى جعل الآلاف يتداولونها بشكل واسع وأصبحت حدث السوشيال ميديا، فقال رئيس مجلس الأمناء فى حديثه لـ"الخليج 365" أن المعلم الذى يعمل فى مدرسة كوم النور للتربية الفكرية إدارة ميت غمر التعليمية، هى المدرسة الوحيدة بالدقهلية التى تعمل بنظام قسم الداخلى أى أن الأطفال يقيمون داخل المدرسة من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدوام كامل.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء نظرًا لطبيعة المدرسة فإن المعلمين يتعاملون معهم وكأنهم آبائهم وأمهاتهم، ومثل هذه الأعمال التى يتم فيها احتكاك مباشر مع ذوى القدرات الخاصة لابد وأن تعكس أخلاقنا الجميلة فى الرحمة والعطف، فهو عمل فى الجنة يتقرب به الفرد من الله، ويساهم كل مشارك فيه فى بناء هؤلاء الأطفال وصناعة الحاضر والمستقبل عن طريق توجيههم الصحيح.

وأضاف أن الرحلة كانت يوم الأربعاء الماضى 4 يناير بدأت بزيارة المتحف المصرى للحضارات، وكانت تحت إشراف رئيس مجلس الأمناء بصفته، وعند مشاهدته للمعلم إبراهيم أسرع بتصويره وشكره، وأردف أن المعلم يعمل فى المدرسة منذ 3 سنوات، وفى بداية عمله فكر بأن يتركه خوفًا من المسئولية الكبيرة عن هؤلاء الملائكة الصغار، لكن حسب قوله إنهم أتوه فى الحلم ممسكين بيديه، واختتم رئيس مجلس الأمناء حديثه بأن الهدف من هذه الرحلات دمج ذى القدرات الخاصة بالمجتمع، قائلًا: "المعلم إبراهيم نموذج لجميع العاملين فى المؤسسة، منهم بيشيلوا الأطفال اللى عندهم مشكلة فى الحركة دون كلل أو ملل، وبيتم التوزيع كل مشرف له 5 أطفال مهمته رعايتهم، وخلينا كل 3 أطفال لهم مشرف عشان تبقى الرعاية مضاعفة.